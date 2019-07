UFFICIALE: Southampton, ceduto al Blackburn l'attaccante Gallagher

Poco utilizzato nella scorsa stagione, adesso l'attaccante Sam Gallagher, 23enne attaccante, ha lasciato il Southampton. E lo ha fatto a titolo definitivo, come confermato anche dai profili ufficiali del club acquirente, la squadra di B inglese Blackburn Rovers, che non ha reso nota la cifra del trasferimento (stimata oltre i 5 milioni in ogni caso) ma gli anni di contratto, quattro.

✍️ #Rovers are delighted to announce the permanent signing of striker Sam Gallagher from Southampton on a four-year deal for an undisclosed fee.

Welcome back, @SamGallagher40! 🔵⚪️ pic.twitter.com/8CyXbDMz0P

— Blackburn Rovers (@Rovers) 13 luglio 2019