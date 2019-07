UFFICIALE: Southampton, dal Liverpool arriva Danny Ings

Danny Ings è un nuovo giocatore del Southampton. Il calciatore arriva dal Liverpool, anche se la scorsa stagione ha vestito la maglia dei saints. L'attaccante inglese ha firmato un accordo triennale fino al 30 giugno 2022: nella scorsa stagione ha collezionato complessivamente 25 presenze, mettendo a segno 8 reti.

Read the full statement as @IngsDanny formally completes his transfer to #SaintsFC: https://t.co/Dly61ZTlVP

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 1 luglio 2019