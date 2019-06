UFFICIALE: Southampton, dallo Standard Liegi arriva Djenepo

Moussa Djenepo (20) è un nuovo calciatore del Southampton. I saints hanno confermato il nuovo acquisto tramite i propri canali social, le parti hanno trovato l'accordo per un contratto quadriennale. L'esterno del Mali ha collezionato con il club belga 39 presenze stagionali, con 11 gol messi a segno.

Please welcome our newest Saint, @MoussaDjenepo2! 🇲🇱😇

📸 | #saintsfc pic.twitter.com/FhQQGgHOk6

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 13 giugno 2019