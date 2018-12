UFFICIALE: Southampton, Hasenhuttl è il nuovo allenatore

Ralph Hasenhuttl è il nuovo tecnico del Southampton. A comunicarlo è il club inglese tramite i propri canali ufficiali, nei quali si specifica la durata dell'accordo per i prossimi due anni e mezzo. Il 51enne è reduce dall'esperienza come allenatore del Lipsia, con cui recentemente è arrivato ai quarti finale di Europa League.



Ralph Hasenhüttl has agreed a two-and-a-half-year deal with #SaintsFC and will take over at the club tomorrow!

Read our full statement: https://t.co/f6F5G9omc8

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 5 dicembre 2018