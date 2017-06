UFFICIALE: Southampton, Mauricio Pellegrino è il nuovo allenatore

Mauricio Pellegrino è il nuovo tecnico del Southampton. Ad annunciarlo lo stesso club attraverso il proprio profilo Twitter. L'ex allenatore dell'Alaves ha firmato un contratto di tre anni.



#SaintPellegrino 😇

We are delighted to announce Mauricio Pellegrino as #SaintsFC's new First Team Manager! pic.twitter.com/k2w11DBvvY

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 23 giugno 2017