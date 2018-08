UFFICIALE: Southampton, McQueen va in prestito al Middlesbrough

Il Middlesbrough si rinforza ulteriormente per la stagione di Championship. La società di seconda divisione inglese ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l'arrivo di Sam McQueen, esterno sinistro di centrocampo arrivato in prestito per un anno dal Southampton. Ecco di seguito il tweet con il quale è stata ufficializzata la buona conclusione dell'affare: