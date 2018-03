UFFICIALE: Southampton, panchina affidata a Mark Hughes

Nuovo allenatore per il Southampton, che ha esonerato ieri Pellegrino e dato oggi il benvenuto a Mark Hughes, a serata inoltrata. Di seguito il tweet ufficiale dei Saints:

#SaintHughes

Mark Hughes has signed a deal until end of the season, and will take charge of his first #SaintsFC game this weekend: https://t.co/iqCBEjnF9E

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 14 marzo 2018