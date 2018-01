UFFICIALE: Southampton, preso Carrillo: ha firmato fino al 2021

Il Southampton ha annunciato l'acquisto dell'attaccante argentino Guido Carrillo dal Monaco. Il giocatore ha firmato fino al giugno del 2021.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of striker @carrilloguido11 from @AS_Monaco! #SaintCarrillo https://t.co/rvtDisKObm

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 25 gennaio 2018