UFFICIALE: Southampton, preso il baby talento Jankewitz dal Servette

Nuovo acquisto in casa Southampton, anche se si tratta di un rinforzo ancora giovanissimo. I Saints hanno annunciato l'ingaggio del baby talento Alexandre Jankewitz, centrocampista svizzero classe 2001 che ha lasciato il Servette in patria ed è approdato al St Mary, dopo aver firmato un contratto giovanile con la società inglese. Ecco il tweet del Southampton che annuncia la buona conclusione dell'affare:

✍️😇#SaintsFC is pleased to confirm the signing of 16-year-old midfielder Alexandre Jankewitz from Servette FC. Full story: https://t.co/QbOjG5Njoc

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 29 agosto 2018