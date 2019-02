© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Southampton ha ufficializzato il rinnovo del diciottenne Michael Obafemi, attaccante diciottenne che ha firmato fino al 30 giugno 2022. "È un bel giorno, sono felice per il rinnovo contrattuale e guardo avanti. Sarò sempre grato al club per avere creduto in me, voglio dimostrare a tutti perché mi è stato rinnovato il contratto per tre anni e mezzo".