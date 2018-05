UFFICIALE: Southampton, rinnovo per l'artefice della salvezza Hughes

JUVENTUS, SARRI VUOLE HIGUAIN AL CHELSEA. NAPOLI, LEO PAREDES NOME CALDO. INTER, KONDOGBIA ADDIO. PER RAFINHA SERVONO 20 MILIONI. LAZIO, LO UNITED SI DEFILA PER MILINKOVIC-SAVIC JUVENTUS Il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 maggio

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner, c'è l'Arsenal. Inter, per Rafinha 20mln

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

Napoli, a giorni summit in Spagna per il futuro di Albiol e Callejon

Juve, per la difesa spunta il nome di De Ligt: lo manda Raiola

Reina: "Amerò per sempre Napoli. Vado al Milan, club fra i migliori al mondo"

Ag. Kondogbia: "Valencia ideale. In Italia era limitato"

Ciciretti: "Napoli, me la voglio giocare. Se sarà prestito allora vorrei Parma"

Benevento, per la B seguiti Dickmann e Casarini del Novara

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 maggio

Il Southampton comunica di aver rinnovato il contratto di Mark Hughes per tre stagioni. Il tecnico gallese è stato l'artefice di una clamorosa rimonta dai Saints che fino a un mese dalla fine della Premier League sembravano condannati alla retrocessione e che sono riusciti a salvarsi persino con un turno d'anticipo, vincendo lo scontro diretto decisivo in trasferta contro lo Swansea.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy