UFFICIALE: Southampton, ritorno in Olanda per Clasie. È dell'AZ

Jordy Clasie ritorna in Olanda. Il regista olandese di centrocampo, classe '91, fa il suo rientro in Eredivisie dopo non essere riuscito ad incidere quanto sperava nel suo periodo di permanenza in Inghilterra, al Southampton. Ne ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dagli inglesi l'AZ, società bianco-rossa di Alkmaar, con il quale ha firmato un contratto di durata biennale, con un'opzione per estendere di un ulteriore anno. A Clasie la maglia numero 20.