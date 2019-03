UFFICIALE: Southampton, Valery rinnova fino al 2023

Attraverso i propri canali ufficiali, il Southampton ha annunciato di aver rinnovato il contratto con il giovane terzino francese Yan Valery. Il giocatore, classe 1999, ha firmato fino al 2023.

⚡️ 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⚡️#SaintsFC is delighted to announce @yan_valery has signed a new long-term contract with the club! pic.twitter.com/A4hNvhqmhK

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 14 marzo 2019