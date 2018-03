UFFICIALE: Sparta Praga, esonerato Stramaccioni

Andrea Stramaccioni non è più l'allenatore dello Sparta Praga. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il tecnico italiano paga lo scarso rendimento della squadra in campionato: attualmente lo Sparta è quinto in classifica con un bilancio complessivo di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Fatale l'ultima partita, pareggiata in casa contro il modesto Brno: 1-1 con gli avversari in inferiorità numerica per oltre 20 minuti.