UFFICIALE: Spartak Mosca, preso Jordan Larsson. È figlio di Henrik

Jordan Larsson, figlio di Henrik, è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Lo rende noto il club russo con un comunicato ufficiale. 22 anni, attaccante, è stato acquistato dal Norrköping dove in questa prima parte di stagione ha segnato 11 reti in 16 partite, risultando capocannoniere dell'Allsvenskan. Chiamato Jordan in onore della leggenda del basket Michael Jordan, ha scelto come numero non a caso il 23.