UFFICIALE: Sporting, contratto per Jovane Cabral

“Per la Nazionale inizia un nuovo ciclo, Jorginho con la sua esperienza e con l’approdo in Premier può essere un valore aggiunto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, Joao Santos. Cambiano gli allenatori della Nazionale, Jorginho...

Francia, Deschamps: "Griezmann doveva essere nella lista del The Best"

Man United, la difesa non convince: 80 milioni per Lucas Hernandez

Barcellona, Valverde come Guardiola: il suo futuro non prima di gennaio

Barcellona, Arthur: "Messi? Felice per suoi complimenti"

Real Madrid, Isco: "Cristiano Ronaldo per ora non ci manca"

PSG, Draxler: "Non ho alcun motivo di scappare. Qui sto bene"

Tottenham, potrebbe giocare ancora tutte le gare in casa a Wembley

Sporting, contratto per Jovane Cabral

Slovenia-Bulgaria, formazioni ufficiali: quattro italiani in campo

Gibilterra-Macedonia, formazioni ufficiali: in campo Trajkovski e Pandev

Germania-Francia, formazioni ufficiali: Areola per Lloris l'unica novità

Portogallo-Croazia, formazioni ufficiali: sei "italiani" in campo

Manchester United, Espirito Santo clamorosa ipotesi per il dopo Mou

Arsenal, Keown vota Torreira: "Emery ci punti per fermare Guardiola"

Lo Sporting Lisbona ha rinnovato il contratto di Jovane Cabral, attaccante capoverdiano di vent'anni. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 per una clausola rescissoria di 60 milioni.

