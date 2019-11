© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante novità di casa Sporting CP: oggi Bruno Fernandes, capitano dei biancoverdi e richiesto sul mercato da Tottenham e Manchester United, ha rinnovato con la società di Lisbona. "Per me è un orgoglio e un riconoscimento del mio lavoro -ha detto ai canali ufficiali del club-. E' un orgoglio essere nei migliori cinquanta dell'ultima stagione, con Ronaldo e Bernardo Silva. E farlo giocando in Portogallo è ancora più bello".