Transitato anche nella Fiorentina per una stagione - senza riuscire a lasciare dolci ricordi di sé - il terzino portoghese Bruno Gaspar ha salutato la rosa dello Sporting CP e cambiato nuovamente maglia a distanza di un anno. Ufficiale da qualche ora il suo trasferimento in prestito alla compagine greca dell'Olympiacos.

Ο Μπρούνο Γκασπάρ στα «ερυθρόλευκα»! / Bruno Gaspar in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #BrunoGaspar #WelcomeBruno pic.twitter.com/6PE3SdmErz

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 1, 2019