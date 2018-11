Marcel Keizer è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. L'olandese, che assumerà la guida della squadra a partire da lunedì, prende il posto di José Peseiro, esonerato la scorsa settimana dopo la sconfitta in Coppa di Lega arrivata per mano dell'Estoril, club di seconda divisione. Il nuovo tecnico, che in carriera ha allenato l'Ajax e l'Al-Jazira FC, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.