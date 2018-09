UFFICIALE: Sporting, Matheus Pereira va al Norimberga

Matheus Pereira (22) saluta a titolo temporaneo lo Sporting. Il club di Lisbona, infatti, ha ceduto il centrocampista brasiliano per un anno al Norimberga. L'ex Chaves giocherà così in Bundesliga, per poi rientrare ai biancoverdi.

Da wäre uns doch in all dem Trubel fast noch was durchgerutscht... 🤪 Matheus Pereira wird für ein Jahr von @Sporting_CP ausgeliehen. Herzlich willkommen in Nürnberg! ✌#fcn pic.twitter.com/m8Vh8mfeiF — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 31 agosto 2018