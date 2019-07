UFFICIALE: St. Etienne, altro prestito in Olanda per Tannane. Va al Vitesse

© foto di Federico Gaetano

Altra stagione in prestito in Eredivisie per Oussama Tannane, esterno d'attacco classe '94 il cui cartellino è di proprietà del Saint-Etienne. La società francese, nella quale era rientrato dopo l'anno trascorso ad Utrecht, lo ha girato nuovamente altrove a titolo temporaneo (per la terza stagione consecutiva): ne ha annunciato l'arrivo il Vitesse, tramite i suoi canali ufficiali.