© foto di Andrea Losapio

Dopo l'annuncio del terzino Palencia, prelevato dal Barcellona, è arrivata una nuova ufficialità in casa Saint-Etienne. Come confermato dal Girondins de Bordeaux, in questo caso la parte cedente, l'ASSE ha ultimato l'arrivo di Zaydou Youssouf, promettente esterno offensivo franco-comorese classe '99. Per lui contratto in scadenza al 30 giugno 2023 con l'iconica squadra francese in maglia verde.