UFFICIALE: Standard Liegi, Michel Preud'homme nuovo tecnico-presidente

L'ex portiere Michel Preud'homme sara' l'allenatore dello Standard de Liegi per i prossimi quattro anni ed assumerà anche la carica di vice presidente. Preud'homme, 59 anni, succede al portoghese Ricardo Sa Pinto, che in questa stagione ha condotto la squadra al secondo posto in campionato dopo aver vinto la Coppa del Belgio. L'ex giocatore, nominato miglior portiere al Mondiale 1994, aveva giaà allenato lo Standard Liegi portandolo al titolo di campione nazionale nel 2008, dopo 25 anni di attesa. Preud'homme entra anche nel consiglio di amministrazione del club con la carica di vice presidente.