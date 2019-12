© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vladan Milojevic non è più l'allenatore della Stella Rossa di Belgrado. Con una conferenza stampa, il tecnico classe '70 ha annunciato che non è più l'allenatore della squadra serba. Il suo posto dovrebbe essere preso da Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter che meno di un mese fa ha accettato l'incarico di entrare nel settore giovanile nerazzurro.