UFFICIALE: Stella Rossa, torna l'ex Genoa e Sassuolo Boakye

Richmond Boakye (25) torna alla Stella Rossa. L'attaccante ghanese, ex Genoa, Sassuolo, Juventus e Atalanta, ha deciso di sposare nuovamente il progetto della formazione serba dopo l'approdo del club di Belgrado ai gironi di Champions League. Il classe '93 saluta così la Cina e lo Jiangsu Suning, firmando per la Stella Rossa un contratto valido per due anni e mezzo con la possibilità di estenderlo per un ulteriore anno. La formazione serba, in Champions League, sfiderà Paris Saint-Germain, Napoli e Liverpool.