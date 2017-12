UFFICIALE: Stoccarda, colpo Gomez. Il figliol prodigo torna a casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo dello Stoccarda che riabbraccia Mario Gomez. L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo lasciando dopo un anno e mezzo il Wolfsburg. Contratto fino al 2020 per l'ex Fiorentina che nello Stoccarda si è formato, ha esordito in Bundesliga e ha vinto da protagonista il Meisterschale del 2007. In questa prima parte di stagione il rendimento dell'attaccante col Wolfsburg è stato piuttosto deficitario: appena una rete in 15 partite.