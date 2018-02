UFFICIALE: Stoccarda, Ofori saluta e va al New York City di Vieira

© foto di Federico De Luca

Ebenezer Ofori (22) saluta lo Stoccarda per tentare l'esperienza negli States. Il centrocampista ghanese, infatti, ha accettato di vestire la maglia del New York City fino al termine del 2018, con opzione di riscatto in favore del club che gioca nella MLS. Ofori approda così alla corte del tecnico Patrick Vieira.