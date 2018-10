UFFICIALE: Stoccarda, Weinzierl è il nuovo allenatore

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo tecnico per lo Stoccarda dopo il licenziamento di Tayfun Korkut. Si tratta di Markus Weinzierl, ex Schalke04, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2020. Cinque punti in sette partite - nonostante il Campione del Mondo Benjamin Pavard - lo Stoccarda è attualmente ultimo in classifica. Nella scorsa stagione è arrivato settimo.