Lo Stoke City ha confermato tramite il proprio sito il rinnovo ufficiale del contratto di Phil Bardsley, terzino destro, per altri 12 mesi.

🔴⚪️ #SCFC can also confirm that a 12 month extension has been triggered to extend the contract of experienced full-back Phil Bardsley. pic.twitter.com/M9PWCUjCqO

— Stoke City FC (@stokecity) 26 maggio 2017