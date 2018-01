UFFICIALE: Stoke City, dal Galatasaray ecco il centrocampista Ndiaye

Badou Ndiaye si trasferisce allo Stoke City. Il centrocampista senegalese, accostato anche all'Inter, lascia il Galatasaray a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro.

👀 Good things come to those who wait...

Say hello to our new €16m recruit Badou Ndiaye!

He's coming out at half-time...#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/PubCRrQOaP

— Stoke City FC (@stokecity) 31 gennaio 2018