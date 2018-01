UFFICIALE: Stoke City, ecco il difensore Bauer dal Rubin Kazan

Lo Stoke City ha annunciato l'acquisto ufficiale del difensore austriaco Moritz Bauer. Il terzino destro, 25 anni, arriva dal Rubin Kazan firmando un contratto di quattro anni e mezzo. Battuta, come raccontato nei giorni scorsi da TMW, la concorrenza del Benfica.

📝 The 25-year-old right back has joined the Potters on a four-and-a-half year deal.

9 gennaio 2018