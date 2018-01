UFFICIALE: Stoke City, esonerato Mark Hughes

© foto di Allstar/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in FA Cup contro il Coventry, squadra di quarta divisione inglese, lo Stoke City ha comunicato di aver esonerato Mark Hughes: "Vorremmo ringraziare Mark per tutto quello che ha fatto per il club negli ultimi quattro anni e mezzo e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Il club cercherà di nominare un nuovo manager il prima possibile e non farà ulteriori commenti in questo momento", si legge nel comunicato ufficiale.