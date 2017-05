Il centrocampista dello Stoke City, Geoff Cameron, ha firmato un prolungamento del contratto fino all'estate 2020 col club inglese. Cameron ha collezionato 165 presenze con i Potters da quando è arrivato dalla Major League Soccer (Houston Dynamo) quattro anni fa.

BREAKING! 🔴⚪️ @GeoffCameron has agreed a two-year extension at #SCFC, keeping him at the bet365 Stadium until the summer of 2020. pic.twitter.com/2lTe4kbCAN

— Stoke City FC (@stokecity) 26 maggio 2017