UFFICIALE: Stoke City, Paul Lambert è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Mark Hughues, lo Stoke City ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Paul Lambert che ha firmato con i Potters un contratto di due anni e mezzo.

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/KyiQSrPmzA

— Stoke City FC (@stokecity) 15 gennaio 2018