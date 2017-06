UFFICIALE: Stoke City, preso Fletcher: ha firmato per due stagioni

Lo Stoke City ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale, l'acquisto del centrocampista scozzese Darren Fletcher dal WBA. Il giocatore ha firmato per due stagioni.

#SCFC are delighted to announce the signing of Scotland international Darren Fletcher on a two-year deal #WelcomeDarren

