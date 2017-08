UFFICIALE: Stoke City, preso l'austriaco Wimmer

Lo Stoke City ha annunciato l'acquisto di Kevin Wimmer a titolo definitivo dal Tottenham. Il difensore austriaco ha firmato con i Potters un contratto quinquennale, agli Spurs 18 milioni di sterline.

✍️ Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m

🔴⚪️ pic.twitter.com/4eeMYsSCvM

— Stoke City FC (@stokecity) 29 agosto 2017