UFFICIALE: Stoke City, rinnovo fino al 2020 con Mame Diouf

Altro rinnovo in questa giornata ricca di prolungamenti a livello continentale: stavolta arriva in Inghilterra, con lo Stoke City ha annunciato di aver allungato il legame con Mame Diouf fino al 2020.

✍️ @MameDiouf99 has today signed a new three-year deal with the Club until at least the summer of 2020.

😀😀😀#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/XH2DvbdtQU

— Stoke City FC (@stokecity) 14 settembre 2017