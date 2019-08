UFFICIALE: Stoke, non solo Imbula: Wimmer in prestito al Royal Mouscron

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro prestito per Kevin Wimmer. Lo Stoke City ha annuciato di aver trovato l'accordo con i belgi del Royal Excel Mouscron per un passaggio a titolo temporaneo per la stagione in corso. Lo scorso anno l'ha vissuto in Bundesliga, con l'Hannover. Il prossimo sarà in Belgio.