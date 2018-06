UFFICIALE: Strasburgo, arriva Thomasson a parametro zero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Strasburgo ha annunciato l'ingaggio di Adrien Thomasson. Il centrocampista 24enne era in scadenza con il Nantes, firmando così un contratto col suo nuovo club. Nell'ultima stagione, con Claudio Ranieri in panchina, Thomasson ha collezionato 36 presenze in Ligue 1 con 5 gol.