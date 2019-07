UFFICIALE: Strasburgo, preso Bellegarde dal Lens. Contratto di 4 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo acquisto per lo Strasburgo. La società rivelazione della scorsa Ligue 1, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, ha reso noto l'ingaggio di Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista franco-haitiano di 21 anni che arriva dal Lens, società di Ligue 2, per una cifra stimata intorno ai 2 milioni di euro. Per lui contratto di quattro anni. Di seguito ecco il tweet che annuncia la conclusione dell'affare.