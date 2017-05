Il centrocampista del Sunderland, George Honeyman, ha firmato un nuovo contratto di due anni con il club. Il 22enne ha fatto sei apparizioni in Premier League con i Black Cats durante la stagione 2016/17.



