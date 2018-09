UFFICIALE: Sunderland, licenziato Ndong. Era un obiettivo del Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sunderland licenzia Didier Ndong. Il centrocampista, obiettivo anche del Torino in estate, non si era presentato al raduno estivo e non si è successivamente alla squadra, quest'anno in League One (la Serie C inglese). Con un comunicato diramato oggi sul proprio sito ufficiale, i Black Cats hanno reso noto di aver terminato il contratto del giocatore, riservandosi ogni ulteriore legale.