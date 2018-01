UFFICIALE: Sunderland, rescissione consensuale con il portiere Mika

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 gennaio

INTER, ECCO LISANDRO LOPEZ E ORA ATTESA PER RAFINHA. NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. BENEVENTO, VICINO MAURICIO DELLA LAZIO. CROTONE, SI AVVICINA BENALI. GENOA, RALLENTAMENTI PER CENTURION AL MALAGA - L'Inter ha il suo rinforzo in difesa. Lisandro Lopez è sbarcato a Milano ieri pomeriggio,...