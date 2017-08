UFFICIALE: Sunderland scatenato, preso anche McManaman dal WBA

Dopo gli arrivi di Wilson e Jonny Williams, il Sunderland ha ufficializzato il terzo rinforzo arrivato sul gong del calciomercato. I Black Cats infatti hanno annunciato l'acquisto di Callum McManaman dal West Bromwich Albion. Il giocatore ha firmato un contratto di due anni.

📰 Now for #DeadlineDay signing number three... Welcome to Wearside on a two-year deal, @cm_macca.https://t.co/FOooUetzxe

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 31 agosto 2017