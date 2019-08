UFFICIALE: Sven Kums lascia l'Anderlecht. L'ex Udinese torna al Gent

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si ferma il Gent, che dopo aver annunciato qualche ora fa l'arrivo di Nicky Beloko in prestito dalla Fiorentina, ha ufficializzato un nuovo arrivo in forza alla sua rosa. Si tratta di un altro calciatore legato all'Italia, anche se è stato solo un rapido passaggio il suo: è Sven Kums, centrocampista che due anni fa ha giocato una stagione con la maglia dell'Udinese. Ufficiale il suo passaggio in prestito al Gent, altra compagine che gioca nella Jupiler League belga, nella quale fa il suo ritorno dopo averci giocato dal 2014 al 2016.