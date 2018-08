UFFICIALE: Svezia, il ct Andersson rinnova fino al 2022

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Federcalcio svedese ha annunciato sui propri profili social il rinnovo del contratto del CT Janne Andersson, in carica dal 2016, fino ai Mondiali del 2022. Un annuncio inusuale visto che è stato dato in contemporanea con la lista dei convocati della nazionale scandinava per le sfide contro Austria (amichevole) e Turchia (Nations League) fra cui figurano ben cinque calciatori che militano in Italia: Robin Olsen (Roma), il difensore Filip Helander (Bologna) e i centrocampisti Albin Ekdal (Sampdoria), Oscar Hiljemark (Genoa) e Marcus Rohden (Crotone).