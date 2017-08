UFFICIALE: Svizzera, rinnova il commissario tecnico Petkovic

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Federcalcio svizzera ha esteso il contratto del commissario tecnico Vladimir Petkovic sino a dopo i Mondiali del 2018. L'ex tecnico della Lazio si è legato alla panchina rossocrociata fino al 2020. Attualmente gli elvetici si trovano in testa alla classifica nel loro girone di qualificazione ai Mondiali con sei vittorie in altrettante partite, davanti ai campioni europei in carica del Portogallo.