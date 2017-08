UFFICIALE: Swansea City, ceduto Oliver McBurnie al Barnsley

Il Barnsley ha annunciato l'arrivo in prestito dallo Swansea City per una stagione di Oliver McBurnie, giovane attaccante.

📄🖊️ Oli McBurnie joins the Reds on a season-long loan deal from Premier League side @SwansOfficial! #COYR pic.twitter.com/5gA2Bp0q2K

