UFFICIALE: Swansea, Graham Potter è il nuovo manager

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Swansea ha annunciato che il nuovo manager sarà Graham Potter. L'ex tecnico dell'Ostersunds ha firmato un contratto di tre anni con il club che disputerà il campionato di Championship nella prossima stagione.

⚡️ Swansea City are delighted to confirm the appointment of Graham Potter as the club's new manager. 🙌

➡️ https://t.co/LAyr3RwgRV pic.twitter.com/ov6nbQLpGb

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 11 giugno 2018