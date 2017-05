Lo Swansea ha annunciato tramite il proprio sito il rinnovo ufficiale per un'altra stagione di Claude Makelele. L'ex centrocampista sarà ancora tra gli assistenti del tecnico Paul Clement.

✍️ We're delighted to announce that @ClaudeMakelele has signed a new contract with the club. 🙌https://t.co/2phtFc4YME

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 26 maggio 2017